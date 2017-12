Apple: Die Aussichten sind großartig!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple ist im Donnerstagshandel zunächst nicht entscheidend vom Fleck gekommen. Dennoch ist die Aktie nach Angaben von Chartanalysten nahezu täglich in der Lage, einen weiteren Ausbruch in Richtung 200 Euro zu initiieren und die Gewinne für Investoren noch einmal um mehr als 30 % zu heben. Im Detail: Die Aktie verläuft ohnehin in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei konnte der Wert allerdings im Verlauf der zurückliegenden Woche nur ungefähr 0,5 % aufsatteln. In zwei Wochen ging es immerhin um fast 2,5 % nach oben. Dennoch: Seit Sommer sind die Kurse deutlich gestiegen. Das aktuelle 6-Monats-Tief verläuft bei 124,39 Euro und wurde am 29. Juni markiert. Ausgehend davon gewann die Aktie fast 20 % an Wert. Dabei wurden einige interessante Unterstützungen aufgebaut, die in den kommenden Wochen nach Auffassung der charttechnischen Spezialisten durchaus helfen könnten. Zwischen 125 Euro und 140 Euro dürfte der Kurs nicht mehr massiv abstürzen, so die Meinung der Experten. Also richtet sich der Blick nach oben. Derzeit kämpft Apple mit der Kursobergrenzen von 150 Euro. Wird diese Hürde überwunden, dann könne die Aktie durchaus das Allzeithoch bei 151,65 Euro vom 8. November 2017 zurückerobern und weiter hinaufschieben. Dies wäre ein starkes Zeichen für steigende Kurse, weil sich darüber keine nennenswerten Hürden bis zu 200 Euro mehr befinden.

Wirtschaftlich sind keine bedeutenden Nachrichten hinzugekommen. Die Aktie ist weiterhin bei 80 % aller Bankanalysten ein Kauf. 20 % wollen den Wert halten, niemand verkauft die Aktie derzeit.

Technische Analysten: Gute Gelegenheit!

Auch technische Analysten sind weiterhin überzeugt. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen oberhalb ihres jeweiligen gleitenden Durchschnittskurses angesiedelt. Der GD200 verläuft bei 135,49 Euro und konnte nun um knapp 9 % distanziert werden. Es liegt ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.