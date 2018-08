Apple: Auch der Ausblick kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat es wieder mal geschafft – Umsatz und Gewinn pro Aktie sind im vorigen Quartal deutlich gestiegen. So konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17% auf 53,3 Mrd. Dollar gesteigert werden. Beim Gewinn pro Aktie hieß es gar +40% auf 2,34 Dollar. An der Börse kam das natürlich gut an. Aber interessant ist auch der Ausblick auf das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.