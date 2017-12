Apple: Der Aufwärtstrend ist ungebrochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in den vergangenen Wochen keine nennenswerten Erfolge an der Börse mehr verzeichnen können. Dennoch hat der Wert nach Meinung charttechnischer Experten immer noch die Chance auf einen Kursgewinn von mehr als 30 %. Voraussetzung dafür ist, dass es jetzt, möglichst noch in der letzten Woche des ablaufenden Jahres, über eine wichtige Hürde geht. Gelingt dies, dann ist das Potenzial groß. Im Detail: Die Aktie kämpft derzeit knapp unterhalb der Grenze von 150 Euro um die Überwindung dieser wichtigen Marke. Wenn sie im zweiten Anlauf (nach Anfang November) überwunden werden kann, dann ist das Allzeithoch bei 151,65 Euro vom 8. November 2017 zum Greifen nah. Darüber finden sich für Apple keine Widerstände mehr. Insofern wäre die Aktie dann in der Lage, bis zu 200 Euro, der nächsten runden Kursmarke, zu steigen. Dies entspricht bezogen auf den aktuellen Kurs einem Potenzial in Höhe von knapp 40 %. Nach unten hin ist Apple durch die Kurszone zwischen 125 und 140 Euro relativ gut geschützt. Diese Haltezone wird wahrscheinlich kurzfristig gar nicht mehr getestet.

Wirtschaftlich orientierte Analysten konnten zuletzt keine neuen Nachrichten mehr vernehmen. Hier steht vor allem noch das Ergebnis des traditionell starken Weihnachtsgeschäfts aus. Dennoch sind derzeit 80 % aller Bankanalysten der Meinung, der Titel sei ein Kauf. 20 % wollen halten. Niemand verkauft, sodass die Stimmung offensichtlich noch sehr gut ist.

Technische Analysten: Aufwärtstrend ungebrochen

Technische Analysten sind noch immer der Meinung, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befinde. Denn: Der GD200 ist noch gut 5 % vom Aktienkurs entfernt. Die Trendpfeile sind in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen nach oben gedreht. Das wiederum bedeutet, dass der Aufwärtstrend nicht nur stark ist, sondern auch auf breiten Schultern ruht. Erst bei Kursen von 135,66 Euro wäre der Trend wieder beendet. Insofern liegt für die Aktie von Apple ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.