Apple: Aufgeben ist keine Option für die Bullen

Die Apple-Aktie hat im Oktober 2018 bei 233,47 US-Dollar ihr Allzeithoch markiert und ist seitdem nicht mehr bis in diesen Bereich vorgestoßen. Erst in den letzten Wochen starteten die Bullen einen Anstieg, der als ernsthafter Versuch gewertet werden kann, das Allzeithoch erneut zu erreichen. In der Vorwoche konnte die Aktie am Donnerstag bis auf 226,40 US-Dollar ansteigen.

Die Käufer scheiterten



