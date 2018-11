Apple: Auf welchem Niveau greifen die Bullen wieder zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Auch in den vergangenen Tagen setzte sich der Abverkauf der Technologieaktien an der Wall Street fort. Die Apple-Aktie verlor weiter an Wert und ermäßigte sich am Montag auf 170,26 US-Dollar. An den folgenden Tagen konnte sich der Kurs wieder etwas erholen, doch mehr als eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ist den Käufern bislang noch nicht gelungen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.