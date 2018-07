Apple: Apple Music überholt Spotify – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Laut Medienberichten hat der Streamingdienst von Apple, „Apple Music“, Spotify offenbar in punkto Nutzerzahl in den USA überholt. Den Berichten zufolge soll Apple in Sachen zahlende Nutzer nun knapp vor dem schwedischen Börsenneuling Spotify liegen. Im weltweiten Vergleich liegt Spotify jedoch weiterhin deutlich vorn.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Wo befindet sich der Kurs im Bollinger Band?

Ein Beitrag von Johannes Weber.