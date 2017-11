Apple: Der Anfang ist gemacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat zum Auftakt dieser Woche deutlich gemacht, dass die Aktie in den nächsten Wochen trotz eines zuletzt beobachteten kleinen Rücksetzers auf Kurse von bis zu 200 Euro steigen kann. Diese Meinung von Chartanalysten beruht auf dem übergeordneten Bild, das zuletzt deutlich geworden ist. Im Einzelnen: Zum Wochenauftakt ging es minimal nach oben. Damit hat die Aktie allerdings noch kein kurzfristiges Signal gesetzt. Einzelne Analysten bemängeln weiterhin ein Minus von immerhin fast 4 % binnen einer Woche. Dennoch hatte der Kursrückgang auch was Gutes, denn dabei sind charttechnische Unterstützungen noch einmal bestätigt worden. Solange die Aktie oberhalb von 140 Euro notiert sei ein Wechsel in den charttechnischen Abwärtstrend nicht absehbar, heißt es vonseiten der Chartanalysten.

Nach oben sind zwei Hürden zu überwinden. 150 Euro stellen eine runde und damit markante Barriere dar, die es zu erobern gilt. Sollte es gelingen, darüber zu steigen, könnte auch das aktuelle Allzeithoch bei 151,65 Euro vom 8. November bald schon wieder Geschichte sein. Weitere Widerstände seien nicht in Sicht, heißt es. Fundamental orientierte Analysten scheinen dies ganz ähnlich zusehen. 85 % plädieren für einen „Kauf“, 15 % wollen „halten“, niemand „verkauft“ die Aktie.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt intakt

Die technische Analyse kommt zu dem Befund, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Erst bei Kursen von 134 Euro sei ein Abwärtstrendwechsel zu erwarten, da dort der langfristig bedeutende GD200 verläuft. Insofern sendet Apple ein Kaufsignal aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.