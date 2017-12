Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook am wertvollsten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

SAN FRANCISCO (dts Nachrichtenagentur) - Die fünf teuersten Unternehmen der Welt sind die US-Internet- und Softwareriesen Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook. Das schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine eigene Analyse. Wie schon in den Vorjahren dominieren die USA als größte Volkswirtschaft das Börsenranking der 100 wertvollsten Unternehmen.

Allein die Top fünf steigerten im abgelaufenen Jahr ihren Börsenwert um 600 Milliarden Euro auf 2,9 Billionen Euro. Alle 30 DAX-Konzerne zusammen sind nur halb so viel wert. Aber: Der US-Vorsprung mit seinen 51 Unternehmen im Ranking der 100 wertvollsten Konzerne erodiert. 2016 waren es noch sieben mehr. Aufsteiger des Jahres ist China. Mit dem Onlinehändler Alibaba und dem Internet-Allrounder Tencent schafften zwei asiatische Unternehmen sogar den Sprung in die Top Ten. Insgesamt stellt China nunmehr 14 Unternehmen unter den Top 100, vier mehr als im Vorjahr – und damit so viele wie nie zuvor. Immerhin: Europa erlebte 2017 ein Comeback und stellt mit 24 Unternehmen drei mehr in den Top 100 als im Vorjahr. Wertvollster Konzern ist der britisch-niederländische Ölriese Royal Dutch Shell auf Rang 17. Deutschland hat sechs Unternehmen in den Top 100. Wertvollster deutscher Konzern: SAP mit 117 Milliarden Euro auf Rang 60. Auf den weiteren Plätzen finden sich Siemens (71), Bayer (86) und BASF (93). Und es gibt sogar zwei deutsche Neueinsteiger: Allianz auf Rang 91 und Volkswagen auf Platz 94, schreibt die Zeitung.

