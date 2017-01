Apple: Das Allzeithoch lässt grüßen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

die Aktien des Technologiekonzerns Apple können auch zu Jahresbeginn ihren Aufwärtstrend fortsetzen und testen inzwischen die 120-Dollar-Marke. Damit rückt auch das im April 2015 erreichte Allzeithoch bei 134,54 Dollar in immer größere Nähe. Es ist nicht auszuschließen, dass das Papier schon bald in ähnliche Regionen vorstößt. Gerade wenn man bedenkt, dass das iPhone zuletzt seinen 10-jährigen Geburtstag feierte und zu diesem Anlass im Laufe dieses Jahres mit dem iPhone 8 ein Jubiläumshandy auf den Markt kommt. Da davon auszugehen ist, dass das Mobiltelefon mit einigen neuen Features aufwarten wird, dürfte auch die Nachfrage in der Apple-Community und bei Neukunden groß sein. Für Apple und seinen Hauptumsatztreiber (über 60 Prozent der Erlöse entfallen auf iPhones) wäre dies auch bitter nötig, da im vergangenen Jahr sowohl im zweiten und dritten Quartal rückläufige Absatzzahlen bei iPhones vermeldet wurden.

Neue Geldquellen müssen her

Ganz gleich, wie die Nachfrage nach dem iPhone 8 ausfallen wird, der US-Konzern muss sich unbedingt nach neuen Einnahmequellen umschauen. Zuletzt gab es die Meldung, dass der Musikstreaming-Dienst Apple Music massiv ausgebaut werden soll. Konzernchef Tim Cook will in Zukunft auch Videoinhalte, sprich Filme und Serien auf der Online-Plattform anbieten. Angeblich wurden bereits Gespräche mit Hollywood-Produzenten geführt, um eigene Serienproduktionen auf den Weg zu bringen. Auf dem Portal sollen Kunden auch die Möglichkeit haben, weitere Apple-Produkte wie iPhones oder Tablet-Geräte zu erwerben. Ein wichtiger Termin erwartet uns am 31. Januar. Dann will Apple seine Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.

