Apple: Alles schaut auf den 31. Juli!

Anfang Mai hatte Apple die Zahlen zum März-Quartal veröffentlicht und die Beobachter mit einem Rekordumsatz von 61,1 Milliarden US-Dollar, mehr als 50 Millionen abgesetzten iPhones sowie einer Dividendenerhöhung von 16 Prozent auf 0,73 Dollar je Stammaktie überzeugt.

Ob es für den Konzern auch in den folgenden Monaten entsprechend lukrativ weiterging, dürfte sich schon am 31. Juli zeigen. Dann nämlich will der Apfelkonzern

Ein Beitrag von Marco Schnepf.