Apple-Aktien: Rutschen nach diesem Urteil ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL), die Anfang der Woche ein 52-Wochen-Hoch erreicht hatte, befindet sich am Freitag im Umkehrmodus.

Apple wurde von der Entscheidung eines US-Richters in der Kartellrechtsklage getroffen, die Epic Games wegen der restriktiven Praktiken des Unternehmens in seinem App Store und der 30-prozentigen Provision, die es für jeden Kauf in seinem App Store verlangt, angestrengt hatte.

Der Richter bezeichnete das Verhalten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung