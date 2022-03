Apple-Aktien: Investieren hätte sich gelohnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (NASDAQ:AAPL) hat den Markt in den letzten 10 Jahren auf Jahresbasis um 10,37 % übertroffen. Kauf von 100 $ in AAPL: Vor 10 Jahren hätte ein Anleger mit 100 $ 4,67 Aktien von Apple kaufen können. Diese Investition in AAPL hätte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 22,65 % erbracht. Derzeit hat Apple eine Marktkapitalisierung von 2,68 Billionen Dollar.

