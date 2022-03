Apple-Aktien: Immun gegen Marktkrisen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Da die Aktien von Apple Inc seit Jahresbeginn um fast 15 % gefallen sind, möchte Kevin O’Leary, Vorsitzender von O’Shares ETFs, sein Engagement erhöhen. „Apple ist in einer anderen Kategorie“, sagte O’Leary am Montag im „Fast Money Halftime Report“ von CNBC.

O'Learys These: Die meisten Probleme, die die Märkte belasten, werden sich nicht auf Apple auswirken, erklärte er.



