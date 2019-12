Apple Aktie: Das wird ein Fest!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Man erwartet förmlich eine Fanfare, denn bei der Apple-Aktie läuft gerade alles rund. Das Allzeithoch vom Freitag ist noch frisch in Erinnerung, da erscheinen bereits die ersten positiven Prognosen. So berichtete das Börsenmagazin „deraktionaer.de“ am Montag über die zunehmenden optimistischen Analysten-Aussagen. Denn diese seien derzeit mitverantwortlich für den jüngsten Höhenflug des Wertpapiers. Auffällig dabei: Gerade im Hinblick auf die iPhone-Verkäufe traut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung