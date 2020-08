Apple-Aktie: Das wird den Aktionären gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wenn Apple in einen Markt einsteigt, hinterlässt das in der Regel tiefe Spuren. Egal, was der Tech-Riese aus Cupertino auch anfasst, alles schein unweigerlich zu Gold zu werden. Überzeugende Produkte gepaart mit einem genialen Marketing zeigen beim Börsenwert ihre Wirkung. Seit Jahren ging es mit der Apple-Aktie immer weiter bergauf, nach heutigem Stand ist der iPhone-Hersteller das wertvollste Unternehmen der Welt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung