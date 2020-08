Apple Aktie: Ein unfassbarer Meilenstein!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Eine Zwei mit zwölf (!) Nullen dahinter – diese Zahl beschreibt seit Mittwoch den US-Dollar-Wert des amerikanischen Tech-Giganten Apple. Ein Ende der Rally ist jedoch nicht in Sicht. Das Update gab der Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt zusätzlich Auftrieb. Der Kurs legte allein im vergangenen Monat um 36 Prozent zu und überschritt am Donnerstagabend an der Frankfurter Börse erstmalig die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



