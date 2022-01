Apple-Aktie springt 6,32 % und Warren Buffett verdient 511 Mio. US-Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN: 865985) überraschte mit der Veröffentlichung seiner Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2022 viele Analysten und Anleger. Der Konzern warnte zuvor vor Lieferkettenschwierigkeiten. Doch sie fielen weniger gravierend aus als befürchtet.

Apple übertrifft die Erwartungen

So wuchs der Apple-Umsatz um 11 % auf einen neuen Rekordwert von 123,95 Mrd. US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen, die bei 119,1 Mrd. US-Dollar lagen. Und auch beim Gewinn je Aktie übertraf Apple mit 2,10 US-Dollar die Erwartungen von 1,90 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 20,4 % auf 34,63 Mrd. US-Dollar. Der Konzern erreicht damit eine sehr gute Gewinnmarge von 27,9 %.

Den einzigen Schwachpunkt bildete im Quartal das iPad. In dieser Kategorie sank der Umsatz um 14,1 % auf 7,25 Mrd. US-Dollar. Apple gibt als Grund Lieferkettenschwierigkeiten an, die das Angebot begrenzten. Der Konzern musste für die wichtigsten Komponenten Prioritäten setzen und konzentrierte sich deshalb auf das iPhone.

Alle anderen Bereiche legten jedoch deutlich zu. So wuchs der iPhone-Umsatz um 9,2 % auf 71,6 Mrd. US-Dollar. Damit übertraf Apple ebenfalls die Analystenerwartungen von 67,7 Mrd. US-Dollar. Obwohl das iPhone 13 nur wenige Neuheiten aufweist, wollten viel Nutzer auf die neue 5G-Technologie umsteigen.

Die Mac-Kategorie wuchs um 25,1 % auf 10,85 Mrd. US-Dollar. Apple hatte ein neues MacBook Pro auf den Markt gebracht, dass bei den Kunden gut ankam. Wearables, Home und Accessories legten um 13,3 % auf 14,7 Mrd. US-Dollar zu. Analysten hatten mit 14,2 Mrd. US-Dollar gerechnet.

Mit seinen Services steigerte Apple den Umsatz um 23,8 % auf 19,5 Mrd. US-Dollar. Auch damit übertraf der Konzern die Analystenerwartungen von 18,6 Mrd. US-Dollar. Vor allem Apple Music-, iCloud- und App Store-Abonnements wurden stark nachgefragt.

Apple geht im aktuellen Quartal von geringeren Zulieferschwierigkeiten aus. Dennoch rechnet der Konzern mit einer Wachstumsabschwächung. Er möchte im Jahresverlauf viele neue Produkte auf den Markt bringen, sodass der Umsatz auch im gesamten Geschäftsjahr weiter steigen dürfte.

Apple-Aktien stiegen daraufhin in Frankfurt um bis zu 6,32 % (28.01.2022).

Warren Buffetts Vermögen wächst auf 111,6 Mrd. US-Dollar

Warren Buffett lag mit seinem Spürsinn für gute Investments wieder einmal richtig. Er hält über Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) bereits seit 2016 aktuell etwa 5,41 % der Apple-Anteile. Der Investor hat wiederum seit Jahrzehnten fast sein gesamtes Vermögen in Berkshire Hathaway investiert. Er profitierte so vom weiteren Kursanstieg der Aktien, die ihn an einem Tag um 511 Mio. US-Dollar reicher machten.

Warren Buffett kommt nun auf ein Vermögen von 111,6 Mrd. US-Dollar und liegt damit auf Platz sechs der reichsten Menschen der Welt. Auf Platz eins steht mit 220,7 Mrd. US-Dollar weiterhin Elektroauto-König Elon Musk (28.01.2022). Warren Buffett möchte nach seinem Tod fast sein gesamtes Vermögen spenden.

Der Artikel Apple-Aktie springt 6,32 % und Warren Buffett verdient 511 Mio. US-Dollar! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt Berkshire Hathaway-Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022