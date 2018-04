Apple-Aktie: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat am Donnerstag kaum einen Schritt nach vorn oder zurück gemacht und auch am Freitag ging es nur minimal nach unten. Dabei ist die Aktie derzeit in einem spannenden Kursbereich. Vor kurzer Zeit sackten die Werte noch auf weniger als 130 Euro ab und drohten sogar in den charttechnischen Abwärtstrend überzugehen. Bei 124 Euro findet sich eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.