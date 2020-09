Apple-Aktie – Das sollten Sie beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie in 2020 bislang einer der Überflieger an den Aktienmärkten. Der Wert hat sich zudem seit den März-Tief 2020 verdoppelt! Das dann auch einmal Gewinne mitgenommen werden ist verständlich! In den vergangenen Wochen ist nun ein wenig die Luft raus bei Apple. Auch im Gesamtmarkt eine Konsolidierung, eine Korrektur der starken Aufwärtsbewegung. Aber auch das ist ein normales Marktverhalten. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



