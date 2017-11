Apple: Die Aktie schiebt sich unbeirrt nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

am Freitag wurde die Apple-Aktie ex Dividende gehandelt. Umgerechnet 0,54 Euro werden im Rahmen der Gewinnbeteiligung an die Anteilseigner ausgeschüttet. Damit bleibt Apple seiner Dividendenpolitik treu und schüttet denselben Betrag aus wie zum 10. August 2017. Die Verkaufszahlen des iPhone X beflügeln den Ausblick und das große Weihnachtsgeschäft liegt noch vor uns. Das vierte Quartal dürfte damit eines der stärksten von Apple werden.

Einschätzungen zum Chartbild: Es könnte nun wieder etwas eng werden!

Der Kurs hat wieder stark zugelegt und notiert wieder auf einem neuen Allzeithoch. Damit hat sich der langjährige Aufwärtstrend ein weiteres Mal bestätigt. Gegenwind könnte jedoch nun aus dem Relative Stärke Index kommen. Denn dieser befindet sich knapp über der 70-Punkte-Marke, die die überkaufte Marktphase einläutet.

Charttechnische Analyse: Stochastischer Indikator deutet noch auf keine Korrektur hin!

Auf Wochenbasis hat der stochastische Indikator zuletzt ein kräftiges Kaufsignal ausgesendet, das zusammen mit den guten Unternehmenszahlen für starke Zukäufe gesorgt hat.

Ein Beitrag von Johannes Weber.