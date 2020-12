Apple Aktie: Das ist ein wichtiger Unterschied zu der Tesla Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der gerüchteweise Vorstoß von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) in das von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) dominierte Segment der Elektrofahrzeuge ist ein Grund, die Aktie zu besitzen und nicht nur zu handeln, sagte Jim Cramer von CNBC am Dienstag.

Was geschah

Der "Mad Money"-Moderator wies darauf hin, dass die Aktie des von Tim Cook geführten Unternehmens auch mit seinem bestehenden Portfolio an Technologieprodukten attraktiv ist



