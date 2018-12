Apple Aktie: iPhones werden in China weiter verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Kürzlich konnte Qualcomm in einem Rechtsstreit mit Apple ein Verkaufsverbot von allen iPhones vom Modell 6s bis zum iPhone X in China erwirken. Bisher wurde das Urteil allerdings noch nicht umgesetzt. Apple selbst gab bekannt, dass die Geräte weiterhin in den Läden verfügbar sein werden. Offenbar sind von dem Urteil nur Geräte mit dem Betriebssystem iOS 11 betroffen.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.