Apple-Aktie: iPhone-Verkäufe in China nehmen an Fahrt auf!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) sieht eine große Nachfrage nach iPhones in China, vor der erwarteten Einführung einer neueren Version irgendwann im nächsten Monat, berichtete Barron’s am Mittwoch unter Berufung auf einen Morgan Stanley-Analysten.

Apples iPhone-Auslieferungen in China sind im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 79 % gestiegen, wie Morgan Stanley-Analystin Katy Huberty schätzt. Während das iPhone 12 und das iPhone 12 ...



