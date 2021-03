Apple Aktie: iPhone 12 in 5G Geschwindigkeiten weiterhin hinter Rivalen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das iPhone-12-Lineup von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) hinkt laut einem Bericht von Opensignal in Sachen 5G-Leistung weiterhin hinter seinen Android-basierten Konkurrenten her.

Apples allererste 5 G-fähige Smartphones sind laut dem Bericht in Bezug auf die Gesamt-Download-Geschwindigkeit schlechter als mindestens 25 Smartphones mit dem Android-Betriebssystem von Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL).

Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC:SSNLF) machte mindestens 60 % der Top 25 5G-Smartphones



