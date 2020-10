Apple-Aktie: Ein gutes Omen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bekanntlich stellte Apple vor wenigen Tagen seine heiß erwarteten neuen iPhones vor, die jüngst auch in den Vorverkauf gestartet sind. Mit offiziellen Zahlen hält der Tech-Gigant sich traditionell eher zurück. Der Analyst Ming-Chi Kuo, der mit seinen Prognosen rund um Apple schon des Öfteren ins Schwarze traf, will aber bereits einige Details in Erfahrung gebracht haben. So habe das iPhone 12 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung