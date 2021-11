Apple Aktie: Deshalb fällt die Aktie heute!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktien mehrerer Unternehmen aus dem Technologiesektor, darunter Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), werden inmitten der allgemeinen Marktschwäche nach schlechter als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, die die Aktien in allen Sektoren belastet haben, niedriger gehandelt. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte ein Tageshoch von 1,592 %, bevor sie auf etwa 1,551 % sank. Dieser Anstieg der Treasury-Renditen belastete in dieser Sitzung auch die Wachstums- und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



