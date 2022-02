Apple-Aktie: Mit einem iPhone Gewinn von $199?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es wird erwartet, dass das Unternehmen bereits im März ein Budget-Modell seines iPhones vorstellen wird.

Apple könnte sich dafür entscheiden, sein älteres iPhone SE-Modell zu einem niedrigeren Preis von 199 US-Dollar zu verkaufen, so Bloomberg-Kolumnist Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter Power On.

Die zweite Iteration des preisgünstigen Modells, das im April 2020 auf den Markt kommt, hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung