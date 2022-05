Apple-Aktie: Ein echter Wahnsinn

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Performance der Apple-Aktie in den vergangenen Jahren ist der reine Wahnsinn. Ausgehend von dem Ende der Finanzkrise 2009 hat sich der Wert von rund 3 US-Dollar bis auf knapp 180 US-Dollar hochgeschraubt. Konsolidierungen oder Rücksetzer im Wert wurden stets gekauft und boten die Chance für exorbitante Gewinne. Aktuell läuft die Apple-Aktie wiederum in einer Konsolidierung. So hat sich eine… Hier weiterlesen