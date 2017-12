Apple: Aktie bricht nach revidierter Absatzprognose ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

einen Dämpfer erlitt die Apple-Aktie in dieser Woche an der NASDAQ. Am Dienstag eröffnete die Aktie mit einer Kurslücke nach unten und verlor somit 2,5 % auf einen Schlag. Grund für diesen Dämpfer soll eine unter den Erwartungen ausgefallene iPhone X Nachfrage gewesen sein. Das ging aus der taiwanesischen Wirtschaftszeitung “Economic Daily” hervor, die einen Bericht darüber am Montag publizierte. So soll Apple selbst die eigene Absatz-Prognose für das iPhone X für das erste Geschäftsquartal um 40 %, von 50 Mio. auf 30 Mio., revidiert haben. Es wurden im Bericht allerdings keine Quellen genannt.

Die Zuversicht schwindet dahin

Einige Analysten äußerten sich ebenfalls weniger positiv als zuvor zu den Absätzen. Wochen zuvor noch war die Zuversicht besonders groß ausgefallen und Erwartungen daran, Apple könnte Samsung den ersten Platz beim weltweiten Marktanteil erstmals seit Langem wieder streitig machen, wurden laut. Das könnte sich nun wieder geändert haben. Charttechnisch kratzt die Aktie an der unteren Trendlinie des aktuell noch intakten und aufwärts gerichteten, sekundären Trends. Bei 165 US-Dollar je Aktie verläuft eine horizontale Unterstützungszone. Sollte diese nicht halten, könnte eine größere Korrektur anstehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.