Apple-Aktie: Zum Wochenauftakt gibt es deutliche Verluste!

An der Aktie des iPhone-Konzerns Apple gehen die jüngsten Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen China und den USA nicht spurlos vorüber. Im US-Handel startete die Aktie mit einem deutlich niedrigeren Eröffnungskurs in die neue Woche. Seit einem Anfang Mai markierten Hoch bei 211,75 US-Dollar belaufen sich die Verluste damit inzwischen auf mehr als 13 Prozent. Gemessen am Allzeithoch, das Anfang Oktober bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



