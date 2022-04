Apple-Aktie: Zuliefererprobleme in China?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nahezu die Hälfte der Apple Inc's (NASDAQ:AAPL) 200 Top-Zulieferer sind in Shanghai und anderen von COVID-19 Abriegelung betroffenen Gebieten Chinas ansässig, so eine Analyse von Nikkei Asia der neuesten verfügbaren Zuliefererliste des Tech-Riesen. Die Analyse ergab, dass mehr als 70 Unternehmen, die den iPhone-Hersteller direkt beliefern, ihre Produktionsstätten in der chinesischen Küstenprovinz Jiangsu haben, hauptsächlich in den Städten Kunshan und Suzhou.… Hier weiterlesen