Apple Aktie: Zulieferer Foxconn senkt deshalb geplante Investition in Wisconsin!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Zulieferer Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (OTC:HNHPF), besser bekannt als Foxconn, hat seine geplante Investition in Wisconsin von $10 Milliarden auf $672 Millionen gesenkt.

Was geschah

Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, und Foxconn sagten, sie hätten eine neue Vereinbarung getroffen, nach der Foxconn nun weitaus geringere Steuersubventionen im Austausch für die "Flexibilität, Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen, die der Marktnachfrage



