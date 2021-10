Apple-Aktie: Zulieferer Foxconn angeblich in verzwickten Gesprächen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Hauptzulieferer von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Hon Hai Precision Industry Co Ltd. (OTC:HNHPF), und eine indonesische Regierungsbehörde haben letzte Woche Gespräche über eine mögliche Investition in Elektrofahrzeuge in Indonesien geführt, berichtete Nikkei Asia am Sonntag.

Der in Taiwan ansässige Apple-Zulieferer, besser bekannt als Foxconn, plant Berichten zufolge den Bau von Elektrofahrzeugen und Batterien in Indonesien, sowohl für zwei- als auch für



