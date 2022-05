Apple-Aktie: Der Zick-Zack-Kurs geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

An der Wall Street geht das wilde Kurstreiben weiter. Am Mittwochabend hatte es noch deutliche Anzeichen einer Entspannung gegeben, nachdem die Federal Reserve den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht hat und Sorgen vor einem noch drastischeren Zinsschritt entgegengetreten ist. Diese Klarheit zog die Märkte im späten Handel deutlich nach oben. Am Donnerstag werden die Gewinne wegen anhaltender Inflationssorgen aber schon… Hier weiterlesen