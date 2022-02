Apple-Aktie: Wow! Diese Attacke könnte eine Millionen-Chance sein

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Warst du schnell genug? Wenn du vor dem 4. Februar mindestens eine Apple-Aktie (WKN: 865985) im Depot hattest, bekamst du am vergangenen Donnerstag 0,22 US-Dollar pro Anteilsschein. Rechnen wir diese Quartalsdividende auf das Gesamtjahr hoch, zahlt Apple seinen Aktionären derzeit 0,88 US-Dollar pro Aktie.

Zum aktuellen Kurs der Aktie von 168,64 US-Dollar (Stand: 14. Februar 2022) entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,52 %. Das ist wirklich nicht viel. Dividendenjäger können darüber nur müde lächeln.

Im folgenden Chart zeige ich dir die Quartalsdividenden von Apple seit Dezember 2018.

Neben einer langsam steigenden Dividende bietet Apple seinen Aktionären noch deutlich spannendere Features. Die Wachstumsstory ist weiterhin intakt.

Apple erschließt neue Marktchancen

Neuester Clou ist ein Dienst namens Tap to Pay. Damit schwingt sich der iPhone-Konzern zum direkten Konkurrenten von Firmen auf, die einfache Kassensysteme an kleine Händler verkaufen. In den USA ist hier momentan der Marktpionier Square besonders stark. In Europa sind es Firmen wie Sumup und PayPal nach der Übernahme des schwedischen Anbieters iZettle.

Tap to Pay wird zunächst nur auf dem US-amerikanischen Markt starten. Die Bezahlplattform Stripe wird es als Erste in ihre Angebote einbauen.

Apple Pay entwickelt sich grandios

Das Wachstum ist atemberaubend, finde ich. Das zeigen auch die jüngsten Geschäftszahlen.

Insbesondere die Apple Card hat aus meiner Sicht noch eine große Zukunft vor sich. Vor Kurzem stufte die Rating-Agentur JD Power sie als klare Nummer 1 unter den mittelgroßen Kreditkarten in der Kundenzufriedenheit ein. Für zahlreiche Kunden ist sie bereits zur wichtigsten Kreditkarte geworden. Und du weißt: Das Thema Kreditkarten ist ein ganz heißes in den USA. Ohne geht es hier nicht.

Das Management schaut optimistisch in die Zukunft

Apple soll weiterwachsen. Mindestens 4 % sind möglich. Gleichzeitig sind die Renditen sensationell: Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 50 %, die Rendite auf das eingesetzte Kapital bei 26,4 %. Auch der Free Cashflow steigt seit Jahren kontinuierlich an.

Darüber staunst sicherlich auch du: Die Eigenkapitalrendite von Apple liegt bei 139,8 %. Das sieht auf den ersten Blick sensationell aus. Ein Fabelrekord? Nein, schlicht und ergreifend wird diese Kennzahl massiv verzerrt durch die hohen Schulden des Unternehmens. Die Eigenkapitalquote liegt gerade einmal bei 18,9 %.

Vor allem für Aktienrückkäufe hat das Management um CEO Tim Cook zuletzt viel Geld bei Banken aufgenommen. Dies ist steuerlich günstiger, als den Cash-Berg abzutragen. Im Zuge dessen stieg das Fremdkapital auf mittlerweile fast 123 Mrd. US-Dollar.

Aber ein Grund zur ernsten Sorge ist das nicht. Der operative Cashflow entspricht 91,4 % der Schulden. Und aktuell nimmt Apple sogar mehr Zinsen ein, als es selbst an die Banken zahlen muss. Das kann nicht jeder von sich behaupten.

Ist die Apple-Aktie nicht schon zu teuer?

Die Aktie lief natürlich hervorragend in den vergangenen Jahren. Gehen wir von einem jährlichen Free-Cashflow-Wachstum von 15 % in den kommenden zehn Jahren aus, ist die Aktie fair bewertet. Momentan steht der Kurs bei 168,64 US-Dollar (Stand: 14. Februar 2022). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt immerhin schon bei 27,4.

Aber ganz ehrlich: Bei diesem Unternehmen bin ich kompromissbereit. Apple bietet auch in den kommenden Jahren so viel Wachstumsfantasie, dass ich ernsthaft über ein Investment nachdenke. Apple steht weit oben auf meiner Watchlist. Allerdings tummeln sich hier einige interessante Titel. Die Börsenzeit ist momentan wild und lässt einige starke Unternehmen wieder zu attraktiven Bewertungen zurückkehren.

Der Artikel Apple-Aktie: Wow! Diese Attacke könnte eine Millionen-Chance sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

