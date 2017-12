Apple Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

die Apple-Aktie hat keine besonders gute Woche hinter sich. Am Freitagmittag steht ein Minus von 2,25 % zu Buche. Den größten Anteil hat die Aktie zur Wocheneröffnung mittels eines Down-Gaps verzeichnet. Gegenüber dem Eröffnungskurs hat sich der Kurs allerdings kaum bewegt, so dass trotz des negativen Newsflows eine gewisse Stabilität zu erkennen ist, was wiederum dem dünnen Handel zwischen den Feiertagen zu verdanken sein könnte.

Sekundärer Aufwärtstrend gefährdet

Charttechnisch betrachtet kratzt die Aktie ziemlich nah an der unteren Trendlinie des sekundären Aufwärtstrends. Die Trendlinie verläuft in etwa bei 170,50 US-Dollar. Sollte die Trendlinie nicht halten, könnte der Kurs in eine größere Korrektur übergehen. Die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte verlaufen um einiges tiefer. Der 200-Wochen-Durschnitt verläuft derzeit bei 118,50 US-Dollar je Aktie, der 100-Wochen-Durchschnitt bei 128,70 US-Dollar.

Weniger Absatz mit dem iPhone X

Der negative Newsflow hat die Aktie in dieser Woche belastet. So sollen die Verkaufszahlen für das iPhone X Modell geringer ausfallen, als bisher erwartet worden war. Diese Befürchtungen hatte ein Bericht der taiwanesischen Zeitung “Economic Daily” zu Beginn der Woche geschürt. Ohne sich auf Quellen zu berufen, hat der Bericht nahegelegt, Apple selbst würde die eigene Absatzprognose nach unten angepasst haben. Für das erste Geschäftsquartal und somit die Holiday Season dürften anstatt zuvor angepeilten 50 Mio. verkauften iPhone X nur noch 30 Mio. abgesetzt werden.

Manipulierte Apple ältere Modelle?

Weiterhin stand Apple in der Kritik, ältere Modelle manipuliert zu haben. So sollen diese bewusst gedrosselt worden sein, nachdem die Akkuleistung im Laufe der Zeit immer weiter abnehmen würde. Apple begründete dieses Vorgehen mit der Anpassung der Gesamtleistung an die Batterielaufzeit, da andernfalls sich die Akkulaufzeit noch weiter verschlechtern würde. Man entschuldigte sich für dieses Vorgehen bei den Kunden und bot einen vergünstigten Batteriewechsel für ältere Modelle in den USA an.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.