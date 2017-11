Apple Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

die Apple-Aktie hat diese Woche mit einem Minus von 2,2 % geschlossen. Die Aktie wird derzeit größtenteils durch die Debatten zur US-Steuerreform beeinflusst. Hier ist allerdings noch nicht klar, wie das Ganze ausgeht. Der aktuelle Stand ist, dass das Repräsentantenhaus den eigenen Entwurf nun am Donnerstag gebilligt hat und dieser zur Abstimmung in den Senat gegangen ist. Im Senat wird es allerdings erst nach Thanksgiving, das am Donnerstag stattfindet, zu den Debatten und der Abstimmung kommen. Wie aus Aussagen von mehreren Senatoren hervorgeht, könnte es deutlich Gegenwind für die Steuerreform geben, zumal die Republikaner sich nur drei Stimmverluste leisten dürfen.

US-Steuerreform könnte Kurs kurzfristig belasten

Apple steht dabei im Fokus der Anleger, da das Unternehmen einen enormen Anteil an Gewinnen im Ausland hortet. Viele gehen davon aus, dass die Steuersenkung sich positiv auf die zukünftige Bewertung des Unternehmens auswirken wird, und preisen das möglicherweise bereits jetzt schon ein. Wird die Steuerreform unwahrscheinlicher, dürfte das bremsende Wirkung auf den Trend ausüben. Unternehmensspezifisch könnte das aktuelle Quartal für Apple im hinblick auf den Absatz eines der besten Quartale seit einigen Jahren werden. Einige Forschungsinstitute prognostizieren gar, dass Apple im vierten Quartal des Jahres bei den Marktanteilen wieder die Führung noch vor Samsung übernehmen könnte. Im dritten Quartal konnte Apple den Absatz auch in China steigern und erzielte das beste Ergebnis seit zwei Jahren.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.