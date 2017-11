Apple Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hatte Apple überzeugende Quartalszahlen per drittes Quartal vorgelegt. Diese sind deutlich über den Erwartungen ausgefallen, sodass sich der Kurs der Aktie auch in dieser Woche größtenteils stabil gehalten hat und ein neues Allzeithoch erklomm. Ebenfalls positiv könnten sich weiterhin die Debatten zur US-Steuerreform ausgewirkt haben.

US-Steuerreform begünstigt Apple

Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat das Repräsentantenhaus einen Vorschlag gebilligt, demnach Unternehmen mit sehr hohen Gewinnen im Ausland, steuerlich begünstigt werden könnten. Apple gehört dabei zu den Kandidaten, die am größten von den neuen Steuergesetzen profitieren dürften, hortet das Unternehmen doch ca. 250 Mrd. US-Dollar aufgrund von niedrigeren Steuersätzen im Ausland. Der aktuell vorgeschlagene Steuersatz beträgt 10 % und liegt damit unter dem der ausländischen Besteuerung. Eine Umbewertung der zukünftigen Gewinne würde sich laut mehreren Analysten deutlich positiv auf die Kursentwicklung auswirken.

Trend bleibt voll intakt

Charttechnisch bleibt der aufwärts gerichtete Trend damit voll intakt und die 200 US-Dollar Kurszone, als nächstes mittelfristiges Kursziel, rückt immer näher. Der aktuelle Aufwärtstrend wäre hingegen erst bei Kursen unterhalb von 160 US-Dollar infrage gestellt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.