Apple Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

am Freitag in dieser Woche ging der Verkauf des iPhone X Modells in Ländern wie Australien, China, Japan und Singapur los und die Umstände vor den Stores haben gezeigt, dass der Andrang nach den Modellen tatsächlich größer auszufallen scheint als für die 8er Modelle. Die nächsten Wochen werden daher durchaus spannend. Am Donnerstagabend hat Apple die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht und die Analysteneinschätzungen bei Weitem übertreffen können. Der Umsatz lag bei 52,6 Mrd. US-Dollar bei einer Schätzung von 50,7 Mrd. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 US-Dollar bei einer Schätzung von 1,87 US-Dollar. Netto verdiente das Unternehmen damit 24 % mehr als im Vorjahr.

Prognosen angehoben

Das Unternehmen hat infolge der starken Ergebnissen die Prognosen für das sogenannte “Holiday Quarter” angehoben. Apple plant nun einen Umsatz zwischen 84-87 Mrd. US-Dollar zu erzielen, nach 84,5 Mrd. zuvor, sowie eine Bruttomarge zwischen 38-38,5 %, nach 38,5 % zuvor.

Das Unternehmen konnte weiterhin eine Steigerung von 34 % im Segment Services erzielen. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz in diesem Segment um 17 %. Damit ein Rekordanstieg in diesem Segment. Die iPhone-Absätze fielen um 0,3 %. Regional betrachtet stiegen die Absätze bis auf Japan überall. In Japan fielen die Absätze um 11 %. In der EU wurde der stärkste Anstieg von 20 % verzeichnet. In China stiegen die Absätze um 12 %, in den USA um 14 %.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.