Apple-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche und der Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus musste auch die Apple-Aktie in der vergangenen Woche Verluste hinnehmen. Zuvor war sie einer der absoluten Highflyer an den internationalen Börsenplätzen und erreichte in schöner Regelmäßigkeit neue Höchststände. Die aktuelle Bestmarke datiert vom 29. Januar und liegt bei 327,85 US-Dollar.

Am Freitag wurde ein Tief bei 256,37 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung