Apple Aktie: Wird Tesla-Batterie “Megapacks” an der Calfiornia Solar Storage Site verwenden?

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird bei seinem Solarprojekt in Kalifornien Akkupacks von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) einsetzen, berichtete The Verge am Mittwoch.

Apple gab früher am Tag Details zum im Bau befindlichen California Solar Project bekannt, das 240 Megawattstunden Energie speichern kann, genug um über 7.000 Haushalte einen Tag lang zu versorgen. Die Anlage wird 85 Tesla-Lithium-Ionen-Megapacks” haben, um die Firmenzentrale in Cupertino ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



