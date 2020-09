Apple-Aktie: Wie werden die Nutzer darauf reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple stand und steht in der Branche für immer wieder neue Innovationen. Zwar hat der Tech-Konzern aus Cupertino längst nicht alles erfunden, was die Branche heute prägt. Teilweise wurde sogar mehr oder weniger offen die Konkurrenz abgekupfert. Dennoch sorgten die Verantwortlichen mit iPod und iPhone für eine Revolution auf breiter Flur und änderten so die Welt, wie wir sie kennen. Mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung