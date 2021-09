Apple-Aktie: Wie sich die Vorbestellungen fürs iPhone 13 entwickeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) hat letzte Woche auf seinem “California Streaming”-Event die nächste Iteration des iPhone – das iPhone 13 – vorgestellt.

Das Unternehmen hat am Freitagmorgen mit der Annahme von Vorbestellungen für die vier Varianten seines neuesten iPhone-Modells begonnen, die Auslieferung beginnt am 24. September. Am selben Tag wird das Unternehmen mit dem Verkauf der neuen iPhone-Modelle in seinen Geschäften beginnen.