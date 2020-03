Apple-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Zum Auftakt in die neue Woche stehen die Märkte weltweit unter Druck. Hintergrund ist die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus und deren Folgen für die Wirtschaft. Inzwischen gehen Wirtschaftsexperten davon aus, dass es zu einer Rezession kommen wird. In Erwartung drastischer Prognosesenkungen ziehen Anleger ihr Geld ab und fliehen aus ihren Investments. Der DAX büßt zeitweise mehr als 10 Prozent ein, an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung