Apple Aktie: Wie Apple bis zum Äußersten ging, um Netflix davon zu überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die interne E-Mail-Korrespondenz von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wirft ein Licht auf die Bemühungen des Unternehmens, Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) daran zu hindern, die seinen Zuschauern angebotenen In-App-Käufe aufzugeben, berichtete The Verge am Mittwoch.

Was geschah

Die E-Mails wurden als Teil des laufenden Rechtsstreits zwischen dem „Fortnite“-Macher Epic Games und dem von Tim Cook geführten Unternehmen enthüllt.

Die Korrespondenz beginnt mit einer Erklärung, dass Netflix eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung