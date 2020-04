Apple Aktie: Weitere Kursgewinne nach Ostern?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie konnte in dieser Woche einen nachhaltigen Anstieg über ihre 50-Wochenlinie bei 250,85 US-Dollar vollziehen und in der Spitze bis an die 50-Tagelinie vorstoßen. Der Kontakt mit dem EMA50 wurde am Dienstag bei 271,70 US-Dollar hergestellt.

Anschließende Gewinnmitnahmen ließen den Kurs jedoch schnell wieder auf die Marke von 260,00 US-Dollar zurückfallen. Hier stabilisierten die Käufer den Kurs, sodass in ...



