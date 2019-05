Apple Aktie: Was tun mit den Milliarden?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Claudia Wallendorf berichtet, dass Apple derzeit überlegt, was mit den Milliarden an frei verfügbarem Geld geschehen soll. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Der Stand! Laut „heise online“ haben Analysten von Loop Ventures ausgerechnet, wie Apple in drei Jahren eine „Cash-neutrale“ Position erreichen könnte. Denn bis 2021 könnten rund 300 Milliarden US-Dollar für die Investoren ausgegeben werden – durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!