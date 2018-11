Apple-Aktie: Was macht der Platzhirsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den letzten zwei Monaten befindet sich die Apple-Aktie in einem Seitwärtstrend. Der Kurs steigt und sinkt regelmäßig. In diesem Monat ist der Wert schon um ungefähr 15 Euro gefallen. Ob der Aktienkurs in den nächsten Tagen steigen wird, ist ungewiss. Wenn man aber den bisherigen Kursverlauf zugrunde legt, stehen die Chancen nicht allzu schlecht.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.