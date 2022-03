Apple-Aktie: Was ist gerade passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

An Dramatik mangelte es bei der 94. Oscar-Verleihung am Sonntagabend nicht, als Schauspieler Will SmithChris Rock eine Ohrfeige verpasste.

Die Situation war angespannt, nachdem Rock, der auf der Bühne den Oscar für den besten Dokumentarfilm überreichte, einen Witz über den rasierten Kopf von Wills Frau Jada Pinkett-Smith gemacht hatte.

Man konnte Rock hören, wie er „Oh Wow!" sagte, nachdem er getroffen



