Apple-Aktie: Was ist zu erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird am Donnerstag nach der Schlussglocke seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen.

In der CNBC-Sendung “Options Action” sagte Mike Khouw, dass beim Mittwochshandel die Calls die Puts im Verhältnis 2:1 übertrafen, was dem Durchschnitt der letzten 20 Tage entspricht. Der Optionshandel impliziert, dass sich die Aktie bis zum Ende der Woche um etwa 3 % bewegen wird, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung